Пушков заявил, что вступление Турции в ЕС «окончательно взорвет» Европу

Как считает сенатор, в частности такой вариант исключается по причине последних высказываний президента Турции Тайипа Эрдогана по поводу выступлений исламистов в Европе и карикатур на него во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo, пишет сайт «Утро.ру».

«С Турцией внутри ЕС придется запретить Шарли Эбдо! Иными словами, членство Турции в ЕС окончательно взорвет Евросоюз», — пояснил Пушков.

Он уверен, что в Анкаре не особо рассчитывают на членство в ЕС, а заявления о сближении являются тактическим маневром.