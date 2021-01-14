Пушков заявил, что возможный импичмент ударит по акциям Трампа

Как считает сенатор, противники Трампа сделают все, чтобы его карьера политика закончилась раз и навсегда. При этом Пушков выразил неуверенность в том, что процедура импичмента пройдет, информирует сайт «Дни.ру».

«Импичмент, мне кажется, не состоится. Но то, что это сильно ударит по акциям Трампа, я думаю, да», — отметил политик.

В начале января в Вашингтоне прошли массовые беспорядки. Сторонники нынешнего лидера Штатов взяли штурмом Капитолий. Там должны были утвердить результаты выборов. В столкновениях с полицией погибли пять человек, среди них один офицер.

Спустя некоторое время демократы обнародовали резолюцию об импичменте Трампа. Политика обвинили в тяжких преступлениях против государства.