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    14 января 2021, 12:16

    Пушков заявил, что возможный импичмент ударит по акциям Трампа

    Полина Петрова

    Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что возможный импичмент действующего президента США Дональда Трампа сильно ударит по его акциям, информирует «Вместе-РФ».
    Пушков заявил, что возможный импичмент ударит по акциям Трампа

    Как считает сенатор, противники Трампа сделают все, чтобы его карьера политика закончилась раз и навсегда. При этом Пушков выразил неуверенность в том, что процедура импичмента пройдет, информирует сайт «Дни.ру».

    «Импичмент, мне кажется, не состоится. Но то, что это сильно ударит по акциям Трампа, я думаю, да», — отметил политик.

    В начале января в Вашингтоне прошли массовые беспорядки. Сторонники нынешнего лидера Штатов взяли штурмом Капитолий. Там должны были утвердить результаты выборов. В столкновениях с полицией погибли пять человек, среди них один офицер.

    Спустя некоторое время демократы обнародовали резолюцию об импичменте Трампа. Политика обвинили в тяжких преступлениях против государства.