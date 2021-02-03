Пушков заявил, что Украине нужно членство в НАТО для войны с Россией

«Зеленский задал вопрос Байдену: „Почему Украина еще не в НАТО?“ Вряд ли Байден сочтет нужным ответить. Но в НАТО хорошо понимают, что членство в альянсе нужно украинским националистам лишь для одного — войны с Россией. А такая война вряд ли нужна большей части членов альянса», — написал Пушков.

Ранее политолог Руслан Бортник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский так и не смог подружиться с главами Соединенных Штатов и стран Европы. Он напомнил, что ни новый хозяин Белого дома Джо Байден, ни лидеры стран Европейского союза 25 января не поздравили Зеленского с днем рождения, а это для украинского лидера «плохой звоночек».

Бортник подчеркнул, что Зеленский потерял доверие западного истеблишмента, а украинская дипломатия провалилась. Политолог Александр Форманчук считает, что глава Украины потерял былую популярность, а его президентство может закончиться досрочно.