Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, который считает, что Штаты «поставят на место» Россию. Об этом сообщило ИА Nation News.

Пушков считает, что Штаты редко воплощают в жизни свои планы. также он заявил, что государству лучше подумать о своем месте в мире.

«США то (президента Сирии Башара — прим. ред.) Асада, то Иран, то талибов* хотели на место поставить, но не сдюжили. Их сами талибы* в неловкое положение поставили», — заявил он.

* «Талибан» — запрещенное в России экстремистское движение.