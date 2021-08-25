Пушков заявил, что США не смогут «поставить на место» Россию
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, который считает, что Штаты «поставят на место» Россию. Об этом сообщило ИА Nation News.
Пушков считает, что Штаты редко воплощают в жизни свои планы. также он заявил, что государству лучше подумать о своем месте в мире.
«США то (президента Сирии Башара — прим. ред.) Асада, то Иран, то талибов* хотели на место поставить, но не сдюжили. Их сами талибы* в неловкое положение поставили», — заявил он.
* «Талибан» — запрещенное в России экстремистское движение.