Пушков заявил, что США «начинают сыпаться»

Сенатор Алексей Пушков увидел признаки сумятицы в нынешней ситуации США. По его мнению, эпидемия коронавируса, обвинения в адрес Китая и внутренний раскол говорят о том, что Штаты сыпятся.

«США начинают сыпаться. Это видно в Сирии и Афганистане, по катастрофе с COVID-19 в самих США, по неспособности помочь европейским союзникам в пик пандемии, по истеричным, но невнятным обвинениям в адрес Китая, по расовому бунту, по внутреннему расколу», — написал Пушков в Twitter.

По мнению сенатора, США вступили во время сумятицы.

В американских городах продолжаются протесты после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он погиб после жесткого задержания полицейскими: один из стражей порядка наступил коленом на шею Флойда так, что мужчина не мог дышать. Его госпитализировали в реанимацию. Судмедэкспертиза подтвердила, что Флойд умер от удушения.

Четырех полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Резонанс вызвал еще и тот факт, что задержание попало на видео. На кадрах видно, как мужчина сопротивляется, а потом затихает.

Протесты продолжаются, несмотря на то, что в США выявили больше всего случаев заражения коронавирусом. По последней информации, в Штатах свыше 1,8 миллиона больных COVID-19.