Пушков заявил, что России нужно покинуть ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков считает, что России нужно выйти из ПАСЕ. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

По его мнению, участие России в ассамблее ничего хорошего не даст. Он уверен, что остальные страны настроены враждебно по вопросам Крыма, Приднестровья, Донбасса, Украины, Сирии, Абхазии и Южной Осетии. «В ПАСЕ заседают депутаты национальных парламентов европейских стран — либо безликие, либо агрессивные и до предела идеологизированные», — считает Пушков.