Мир 02 января 2023, 03:59 Пушков заявил, что Британия не справится с волной беженцев с Украины Сенатор Пушков: Отделение Британии от ЕС не поможет справиться с волной мигрантов РИА «Новости»

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Telegram-канале новость о рекордном количестве мигрантов, попавших по воде в Великобританию. По его мнению, Лондон не сможет «переварить» очередную волну беженцев.

В 2022 году через пролив Ла-Манш в Великобританию на лодках переправились 45 728 человек, что на 60% больше, чем в предыдущем году, сообщил телеканал Sky. Пушков отметил, что все волны беженцев были спровоцированы Западом, в частности — конфликты в Ираке, Ливии, Афганистане, на Украине.

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«Франция уже давно сдалась под этим напором. А в случае с Британией даже ее отделение от ЕС и уход от квот на мигрантов не сильно поможет ей справиться с этими волнами», — написал российский политик.

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Ранее в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщили, что с начала спецоперации ВС России на Украине в Европу приехали почти 8 миллионов беженцев. И это число продолжает расти.