Пушков заявил, что Байден может выбрать стратегию длительной осады РФ

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков написал в твоем Теlеgrаm-канале, что новая администрация США под руководством президента Джозефа Байдена может выбрать стратегию длительной осады России, сообщил «ПолитЭксперт».

По его словам, у Штатов есть три плана действий. В их числе продолжение санкционной политики, склонение Украины к новым военным действиям в Донбассе и наращивание военных сил в Польше и других странах, граничащих с РФ. Как считает Пушков, это является лишь продолжением линии Штатов при Дональде Трампе.

«По этим причинам жесткость Байдена в отношении России пока носит в основном риторический характер», — подчеркнул сенатор.

Ранее старший научный сотрудник института социальной политики ВШЭ Василий Аникин объяснил, почему меры президента США Джозефа Байдена по поддержке налогоплательщиков не будут эффективными.