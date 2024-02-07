07 февраля 2024, 07:45
Пушков высмеял реакцию пресс-секретаря Белого дома на конфузы Байдена
Сенатор Пушков иронично прокомментировал реакцию Жан-Пьер на оговорку Байдена
Сенатор Алексей Пушков иронично воспринял действия пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая отказалась комментировать очередную странную оговорку президента США Джо Байдена. Об этом председатель комиссии СФ по информационной политике рассказал в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что американский лидер на встрече со сторонниками в Неваде признался, что на саммите G7 разговаривал с Франсуа Миттераном, который руководил Францией с 1981 по 1995 годы и умер в 1996 году.
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Жан-Пьер не стала отвечать на вопросы журналистов касательно высказываний Байдена об общении с умершим почти тридцать лет назад французским лидером. По мнению Пушкова, Белый дом «находится в тупике» из-за конфузов главы государства.
«Кудрявую сотрудницу Белого дома можно понять: после января 1996 года никто из мировых политиков, кроме Байдена, с Миттераном не встречался», — указал сенатор.
Ранее оговорку Байдена прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он сравнил высказывание президента США с «сигналом из загробного мира».
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