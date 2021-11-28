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    28 ноября 2021, 03:07

    Пушков высмеял обвинившего Зеленского во лжи Гордона

    Дарья Бунякова

    Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что президент страны Владимир Зеленский в очередной раз всех обманул. Такое высказывание высмеял российский сенатор Алексей Пушков.

    Пушков высмеял обвинившего Зеленского во лжи Гордона

    По словам сенатора, ему был странно слышать матерные слова от журналиста.

    «И как ему жалко и самого Зеленского, и всех его сограждан в связи с тем, что их всех „в очередной раз“ обманули. Обозреватель даже не задается вопросом: а кто обманул? Россия? Европа обманула? Или Китай? Или, может быть, Гондурас, неровен час, обманул?» — написал Пушков в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что все эти страны ни при чем, а украинцы обманули себя сами. Причиной этому стало отсутствие на Украине зрелой элиты и ответственных политиков, которые могут продвигать свое государство вперед.

    «Тем более в атмосфере националистического угара и распевания песни „Батька наш Бандера“. Украина имеет того президента, которого заслуживает. Да, в очередной раз. С этим можно согласиться», — заключил сенатор.

    Ранее Гордон заявил, что Зеленский в очередной раз обманул свой народ, а его пресс-конференция была театром одного актера.