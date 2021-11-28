Пушков высмеял обвинившего Зеленского во лжи Гордона

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что президент страны Владимир Зеленский в очередной раз всех обманул. Такое высказывание высмеял российский сенатор Алексей Пушков.

По словам сенатора, ему был странно слышать матерные слова от журналиста.

«И как ему жалко и самого Зеленского, и всех его сограждан в связи с тем, что их всех „в очередной раз“ обманули. Обозреватель даже не задается вопросом: а кто обманул? Россия? Европа обманула? Или Китай? Или, может быть, Гондурас, неровен час, обманул?» — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что все эти страны ни при чем, а украинцы обманули себя сами. Причиной этому стало отсутствие на Украине зрелой элиты и ответственных политиков, которые могут продвигать свое государство вперед.

«Тем более в атмосфере националистического угара и распевания песни „Батька наш Бандера“. Украина имеет того президента, которого заслуживает. Да, в очередной раз. С этим можно согласиться», — заключил сенатор.

Ранее Гордон заявил, что Зеленский в очередной раз обманул свой народ, а его пресс-конференция была театром одного актера.