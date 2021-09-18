Пушков высказался о заявлении Пентагона об ошибочной атаке по Кабулу
Пентагон назвал ошибкой удар американского беспилотника по Кабулу. Российский сенатор Алексей Пушков напомнил, что это уже не первое неверное решение США.
По словам Пушкова, у США были сплошь одни «ошибки» в Ираке, Ливии, Сирии и Афганистане. После всех этих неверных решений появляются крайне серьезные сомнения в эффективности принимаемых США решений. Причем сенатор отметил, что это касается как стратегических инициатив, так и оперативных.
«Учитывая высокий уровень вооруженности США и их страсть к применению силы, это крайне опасно», — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что во время атаки беспилотника погибли 10 гражданских лиц, включая семерых детей. Он выразил свои соболезнования родственникам жертв и назвал произошедшее ошибкой.
Американский беспилотник ударил по Кабулу 29 августа. Целью атаки дрона стал автомобиль, на котором перевозилось большое количество взрывчатки. Как заявлял Пентагон, угроза взрыва исходила от «Исламского государства»*.
*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.