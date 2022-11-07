Пушков высказался о Джонсоне, вспомнив о его русских корнях | 360°

Мир 07 ноября 2022, 01:55 Пушков высказался о Джонсоне, вспомнив о его русских корнях Сенатор Пушков назвал Джонсона хладнокровным политиком РИА "Новости"

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Экс-глава британского правительства Борис Джонсон — хладнокровный политик, скрывающийся за «образом лохматого увальня», об этом в Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Джонсон отказался от гонки за кресло премьера, чтобы не лишиться дохода в размере 10 миллионов фунтов стерлингов в год от публичных выступлений и продажи книг. По мнению Пушкова, это решение было адекватным, поскольку у экс-главы правительства оказалось мало шансов в борьбе против Риши Сунака.

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«В отличие от того, что многие о Джонсоне думают, это хладнокровный и трезвый политик, знающий когда и что говорить и умеющий просчитывать свои ходы, но скрывающий все это за частой клоунадой и образом лохматого увальня», — отметил парламентарий.

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Пушков вспомнил о встрече с Джонсоном в 2017 году, когда он еще был на посту главы МИД Британии. В преддверии встречи с Сергеем Лавровым политик рассказал о своих «одесско-русских корнях» и заявил о чувстве «причастности к России». Но в силу нынешних обстоятельств таких заявлений от Джонсона больше не было, подытожил сенатор.

Ранее новый премьер Британии Сунак заявил, что Украина может полагаться на поддержку со стороны Лондона.