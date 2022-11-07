Пушков высказался о Джонсоне, вспомнив о его русских корнях | 360°

07 ноября 2022, 01:55
Пушков высказался о Джонсоне, вспомнив о его русских корнях
Сенатор Пушков назвал Джонсона хладнокровным политиком
Экс-глава британского правительства Борис Джонсон — хладнокровный политик, скрывающийся за «образом лохматого увальня», об этом в Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.
Джонсон отказался от гонки за кресло премьера, чтобы не лишиться дохода в размере 10 миллионов фунтов стерлингов в год от публичных выступлений и продажи книг. По мнению Пушкова, это решение было адекватным, поскольку у экс-главы правительства оказалось мало шансов в борьбе против Риши Сунака.
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«В отличие от того, что многие о Джонсоне думают, это хладнокровный и трезвый политик, знающий когда и что говорить и умеющий просчитывать свои ходы, но скрывающий все это за частой клоунадой и образом лохматого увальня», — отметил парламентарий.
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Пушков вспомнил о встрече с Джонсоном в 2017 году, когда он еще был на посту главы МИД Британии. В преддверии встречи с Сергеем Лавровым политик рассказал о своих «одесско-русских корнях» и заявил о чувстве «причастности к России». Но в силу нынешних обстоятельств таких заявлений от Джонсона больше не было, подытожил сенатор.
Ранее новый премьер Британии Сунак заявил, что Украина может полагаться на поддержку со стороны Лондона.
Алексей Пушков
Борис Джонсон
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