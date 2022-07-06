Германия ошибочно считает, что вопрос запуска «Северного потока — 2» зависит только отрешения властей страны. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

В своем Telegram-канале член Совфеда прокомментировал заявление главы комитета бундестага по энергетике Клауса Эрнста. Тот призвал начать переговоры по запуску газопровода на ограниченный период времени, чтобы обеспечить Германию голубым топливом.

«Интересное заявление главы комитета бундестага по энергетике. Оно говорит о том, что в Берлине убеждены: ключ от запуска „Северного потока — 2“ находится в их руках. Захотят — закроют, захотят — откроют. Но они забывают, что наполнение трубопровода идет из России», — написал Пушков.

Он задался вопросом, нужно ли России временное включение газопровода и стоит ли ей входить в положение Германии. Тем более сейчас политика Западных стран направлена против российской экономики.

«Или следует напомнить, что ключ от поставок газа находится в наших руках и нам нужны только долгосрочные отношения? К тому же Россию вполне устраивают нынешние нефтегазовые доходы», — отметил сенатор.

По словам Пушкова, финские эксперты подсчитали, что за первые 100 дней после начала спецоперации Россия заработала на продаже нефти и газа рекордные 93 миллиона евро.