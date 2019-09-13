  • Пушков уличил Зеленского в отсутствии логики после его заявления по «Северному потоку — 2»

    13 сентября 2019, 07:50

    Александра Ломейко

    Зеленский заявил, что «Северный поток — 2» угрожает Европе. Позицию президента Украины, которую он озвучил на встрече с финским коллегой Саули Ниинисте, в Совфеде назвали нелогичной.
    Пушков уличил Зеленского в отсутствии логики после его заявления по «Северному потоку — 2»

    Высказывание Владимира Зеленского прокомментировал в Twitter российский сенатор Алексей Пушков, указав на допущенное в нем противоречие.

    «Зеленский называет „Северный поток — 2“ „угрозой для Европы“, но российский газ, идущий через Украину, угрозой для Европы не считает. Даже напротив — сражается за транзит», — заметил Пушков.

    По его словам, логика в заявлении украинского лидера отсутствует. Зеленскому следовало бы, написал сенатор, сказать напрямую о своих настоящих страхах.

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    «Сказал бы прямо: „гроши боюсь потерять от прекращения транзита“. Вот и вся „угроза“», — подчеркнул Алексей Пушков.

    В проекте «Северный поток — 2», которым предусмотрена прокладка двух ниток газопровода по дну Балтийского моря, заинтересованы Германия и Австрия. Его строительство поддерживают и норвежские власти.

    Против «Северного потока — 2» выступили Польша, Литва и Латвия. Киев тоже недоволен проектом, так как не хочет терять поступающие от транзита российского газа доходы.

    Строительство газопровода, считают в США, помешает американским поставкам сжиженного природного газа в Европу.