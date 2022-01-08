Пушков уличил госсекретаря США в незнании истории

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО никогда не обещала России не расширяться на восток. Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что американец плохо знает историю.

«Блинкен плохо знает историю. Перед объединением Германии <…> предшественник Блинкена госсекретарь США Джеймс Бейкер говорил Горбачеву и Шеварднадзе, что в случае воссоединения Германии США были готовы дать обязательство, что НАТО ни на дюйм не продвинется на восток», — напомнил Пушков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что советский лидер Михаил Горбачев просчитался в том, что не стал просить Бейкера зафиксировать обещание на бумаге. Теперь России приходится требовать юридически обязывающих и зафиксированных гарантий.

«Слова прежних западных лидеров мало чего стоят. Новые предпочитают о них не вспоминать», — отметил сенатор.

Ранее Блинкен говорил, что НАТО якобы никогда не давала обещание России не расширяться на восток. Об этих обещаниях уже напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она опубликовала в соцсети хронологию заявлений американских представителей.