Пушков уличил американские СМИ в применении двойных стандартов к Байдену и Трампу

Сенатор Алексей Пушков привел пример двойных стандартов, применяемых американскими журналистами. СМИ США по-разному подают информацию о президенте страны Джо Байдене и бывшем американском лидере Дональде Трампе.

Пушков высказался о сообщении Telegram-канала Police Frequency. Журналисты заявили, что за первый месяц президентства Байдена в США умерли от коронавируса почти 100 тысяч американцев.

«Если бы это было при Трампе, в американских СМИ только об этом бы и писали. Но журналисты ведущих американских СМИ давно превратились в наемных или добровольных ландскнехтов демократов и либералов. Налицо тотальное перерождение американской журналистики», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее Пушков предположил, что после Байдена главой США станет Камала Харрис, которая сейчас занимает должность вице-президента. По словам сенатора, Харрис является энергичной и амбициозной женщиной. В качестве примера Пушков привел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которую уже успела провести вице-президент.