05 декабря 2023, 07:59
Пушков указал на новый признак конца гегемонии США
Пушков: новый рекорд цены на золото стали признаком конца гегемонии США
Историческое повышение стоимости золото стала плохим знаком для американского доллара и США. Об этом в Telegram-канале сообщил сенатор Алексей Пушков.
Политик отметил, что в настоящее время котировки цен на золото установились на отметке 2 135 долларов за унцию.
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«Она подскочила на 63 доллара всего за один день! Для США и американского доллара это очень плохо», — написал он.
Пушков отметил, что доверие к американской валюте подорвали арест российских активов, неограниченная работа печатного станка Федеральной резервной системы и накопление государственного долга США.
«Все это стало еще одним признаком конца гегемонии США, которой все знали ее», — добавил сенатор.
В ноябре агентство Moody’s Investors Service снизило прогноз кредитного рейтинга США до негативного уровня. Аналитики отметили, что без мер по увеличению доходов и сокращению государственных расходов дефицит государственного бюджета останется на высоком уровне.
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