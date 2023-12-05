Мир 05 декабря 2023, 07:59 Пушков указал на новый признак конца гегемонии США Пушков: новый рекорд цены на золото стали признаком конца гегемонии США РИА «Новости»

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Историческое повышение стоимости золото стала плохим знаком для американского доллара и США. Об этом в Telegram-канале сообщил сенатор Алексей Пушков.

Политик отметил, что в настоящее время котировки цен на золото установились на отметке 2 135 долларов за унцию.

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«Она подскочила на 63 доллара всего за один день! Для США и американского доллара это очень плохо», — написал он.

Пушков отметил, что доверие к американской валюте подорвали арест российских активов, неограниченная работа печатного станка Федеральной резервной системы и накопление государственного долга США.

«Все это стало еще одним признаком конца гегемонии США, которой все знали ее», — добавил сенатор.

В ноябре агентство Moody’s Investors Service снизило прогноз кредитного рейтинга США до негативного уровня. Аналитики отметили, что без мер по увеличению доходов и сокращению государственных расходов дефицит государственного бюджета останется на высоком уровне.