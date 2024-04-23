Мир 23 апреля 2024, 07:31 Пушков указал на необычную деталь в протестах в США Пушков: протесты в США против операции Израиля достигли невиданных масштабов РИА «Новости»

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Протесты с США против операции Израиля в секторе Газа достигли невиданных масштабов, для страны это качественно новое явление. Об этом в Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

После начала палестино-израильского конфликта в США регулярно проходят акции против операции Израиля в секторе Газа и выделения американской помощи еврейскому государству. В течение последней недели протесты развернулись в Йельском и Колумбийском университетах.

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«Такого масштаба выступлений против политики Израиля в США еще не было. Для страны это качественно новое явление», — сообщил политик.

Ранее поддерживающие Палестину протестующие против израильских обстрелов сектора Газа перекрыли дорогу к аэропорту О’Хара в Чикаго и мешали автомобилям проехать. На место ЧП прибыли полицейские, которые задержали некоторых из людей.