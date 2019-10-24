Пушков указал на «фактор Путина» в решении Турции по «Источнику мира»

Сенатор Алексей Пушков назвал «фактором Путина» политическое решение Турции. Если бы не президент России, Анкара продолжала бы военную операцию в Сирии. Своим мнением он поделился в Twitter.

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Политик напомнил про заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, с которым тот выступил в Стамбуле 21 октября. Тогда он дал понять, что не поддастся на угрозы и санкции. На следующий день после встречи с лидером России Владимиром Путиным в Сочи Эрдоган заявил о прекращении военной операции.

«Ощутите разницу между реакцией Анкары на силовое давление и ее реакцией на дипломатию. Фактор Путина», — написал Пушков.

Эрдоган приступил к военной операции «Источник мира» на севере Сирии 9 октября. Запад, включая США, осудил решение Анкары. При этом Вашингтон приступил к отводу войск и ввел в отношении Турции санкции. Позднее, 17 октября, США и Турция договорились о приостановке «Источника мира» на 120 часов. При этом курдские формирования должны были покинуть 30-километровую буферную зону на границе Турции и Сирии. Ее турки хотят контролировать сами. Во вторник, 22 октября, закончилось действие режима прекращения огня.

Главы России и Турции провели шестичасовые переговоры и в итоге подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В частности, в нем говорится, что с полудня 23 октября российская военная полиция и сирийские пограничники окажут содействие отводу отрядов курдов и их вооружения.