Мир 21 августа 2023, 07:24 Пушков указал на двух европейских политиков, которые смогли выступить против США Пушков: президент Сербии и премьер-министр Венгрии не побоялись пойти против США Unsplash

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Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не испугались пойти против политики США. Такое мнение озвучил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что эти политики отказались молчать, в отличие от других лидеров западных государств.

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«Вучич и Орбан — два европейских лидера, говорящих правду о последствиях нынешней политики США и Запада в целом для Европы и ее экономики», — написал Пушков.

Сенатор прикрепил к своему сообщению видео, в котором популярный американский ведущий Такер Карлсон рассказывает, как он беседовал с Вучичем. В разговоре президент Сербии отметил, что экономика Европы раздавлена из-за гибридной войны НАТО против России.

По мнению сербского политика, диверсии на «Северных потоках» негативно отразились на всех странах, особенно на Германии.