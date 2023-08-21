21 августа 2023, 07:24
Пушков указал на двух европейских политиков, которые смогли выступить против США
Пушков: президент Сербии и премьер-министр Венгрии не побоялись пойти против США
Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не испугались пойти против политики США. Такое мнение озвучил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что эти политики отказались молчать, в отличие от других лидеров западных государств.
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«Вучич и Орбан — два европейских лидера, говорящих правду о последствиях нынешней политики США и Запада в целом для Европы и ее экономики», — написал Пушков.
Сенатор прикрепил к своему сообщению видео, в котором популярный американский ведущий Такер Карлсон рассказывает, как он беседовал с Вучичем. В разговоре президент Сербии отметил, что экономика Европы раздавлена из-за гибридной войны НАТО против России.
По мнению сербского политика, диверсии на «Северных потоках» негативно отразились на всех странах, особенно на Германии.
Венгрия
Сербия
Алексей Пушков
Александр Вучич
Такер Карлсон
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