07 декабря 2023, 07:30
Пушков указал на драматический сдвиг в США
Пушков: блокирование помощи Израилю говорит о драматическом сдвиге в США
Блокирование Республиканской партией помощи Украине и Израилю указывает на драматический политический сдвиг в США. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
По его мнению, если вопрос об укреплении южной границы Соединенных Штатов не решится, то президенту Джо Байдену вряд ли удастся «продавить» поддержку Украины. А для республиканцев ситуация стала хорошей возможностью для демонстрации своих сил влияния перед выборами. Для них это повод шантажировать администрацию Байдена и заставить ее пойти на серьезные уступки, указал Пушков.
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Сложившаяся ситуация, как отметил сенатор, играет на руку и сторонникам бывшего президента США Дональда Трампа. Для них это возможность удерживать финансирование Украины в подвешенном состоянии.
«Сам факт, что республиканцы блокируют еще и финансирование Израиля, что прежде было немыслимо, говорит о драматическом сдвиге политических координат в США», — констатировал Пушков.
В США образовался глубокий раскол в правящей элите. Противостояние Байдена и Трампа доказывает это, резюмировал сенатор.
Американский сенат заблокировал рассмотрение проекта закона о выделении помощи Украине и Израилю. Ходатайство не набрало нужные 60 голосов.
США
Израиль
Конфликт Израиля и Палестины
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