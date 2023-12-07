Мир 07 декабря 2023, 07:30 Пушков указал на драматический сдвиг в США Пушков: блокирование помощи Израилю говорит о драматическом сдвиге в США Pxhere

Читать 360tv в

Блокирование Республиканской партией помощи Украине и Израилю указывает на драматический политический сдвиг в США. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его мнению, если вопрос об укреплении южной границы Соединенных Штатов не решится, то президенту Джо Байдену вряд ли удастся «продавить» поддержку Украины. А для республиканцев ситуация стала хорошей возможностью для демонстрации своих сил влияния перед выборами. Для них это повод шантажировать администрацию Байдена и заставить ее пойти на серьезные уступки, указал Пушков.

Реклама

Сложившаяся ситуация, как отметил сенатор, играет на руку и сторонникам бывшего президента США Дональда Трампа. Для них это возможность удерживать финансирование Украины в подвешенном состоянии.

«Сам факт, что республиканцы блокируют еще и финансирование Израиля, что прежде было немыслимо, говорит о драматическом сдвиге политических координат в США», — констатировал Пушков.

В США образовался глубокий раскол в правящей элите. Противостояние Байдена и Трампа доказывает это, резюмировал сенатор.

Американский сенат заблокировал рассмотрение проекта закона о выделении помощи Украине и Израилю. Ходатайство не набрало нужные 60 голосов.