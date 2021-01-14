Пушков удивился словам Зеленского об «украинском ученом» Королеве

Лидер Незалежной назвал академика АН СССР «великим украинским ученым».

«В чем „украинскость“ Королева — загадка, на которую и сам Зеленский не ответит. Королев родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было», — заметил сенатор.

Политик подчеркнул, что у Королева нет никаких достижений в науке, связанных с Украиной. По мнению Пушкова, Киев придерживается политики: «своих мало — чужих себе припишем». Он добавил, что подобное происходит не впервые. Сенатор уточнил, что отец Королева родился в Могилеве и был учителем русской словесности.