Пушков удивился словам Зеленского об «украинском ученом» Королеве
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Теlеgrаm-канале высказал удивление по поводу слов главы Украины Владимира Зеленского о советском конструкторе ракетно-космической техники Сергее Королеве, пишет «Взгляд».
Лидер Незалежной назвал академика АН СССР «великим украинским ученым».
«В чем „украинскость“ Королева — загадка, на которую и сам Зеленский не ответит. Королев родился в 1906 году в Волынской губернии, когда Украины вообще не было», — заметил сенатор.
Политик подчеркнул, что у Королева нет никаких достижений в науке, связанных с Украиной. По мнению Пушкова, Киев придерживается политики: «своих мало — чужих себе припишем». Он добавил, что подобное происходит не впервые. Сенатор уточнил, что отец Королева родился в Могилеве и был учителем русской словесности.