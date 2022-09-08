Сенатора Пушкова удивила «готовность» Польши воевать с Россией | 360°

Мир 08 сентября 2022, 04:56 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Сенатора Пушкова удивила «готовность» Польши воевать с Россией Сенатор Пушков усомнился в знании истории «готовых воевать» с Россией властей Польши РИА "Новости"

Читать 360tv в

Властям Польши стоит вспомнить историю, прежде чем пытаться «готовиться к войне» с Россией. Такое мнение выразил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, комментируя заявления Варшавы.

«Польша готовится к войне с Россией? История ничему не учит польскую элиту», — считает Пушков.

Реклама

Замглавы Минобороны Польши Марцин Оцепа заявил, что Москва и Варшава в ближайшие годы могут столкнуться в вооруженном конфликте. На фоне этого польские власти взяли курс на перевооружение, требуя поддержку от США.

Реклама

Польша планирует увеличить численность своей армии до 400 тысяч человек. Страна закупает танки, самолеты, артиллерию, беспилотники, средства ПВО.

Однако у России нет причин угрожать безопасности Польши. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Варшава заняла странную позицию «на грани сумасшествия».

Ранее сообщалось, что с октября польская армия ожидает поставки турецких дронов Bayraktar.

0 0 0 0 0 0