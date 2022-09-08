Сенатора Пушкова удивила «готовность» Польши воевать с Россией | 360°

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Сенатора Пушкова удивила «готовность» Польши воевать с Россией

Сенатор Пушков усомнился в знании истории «готовых воевать» с Россией властей Польши

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Властям Польши стоит вспомнить историю, прежде чем пытаться «готовиться к войне» с Россией. Такое мнение выразил в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, комментируя заявления Варшавы.

«Польша готовится к войне с Россией? История ничему не учит польскую элиту», — считает Пушков.

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Замглавы Минобороны Польши Марцин Оцепа заявил, что Москва и Варшава в ближайшие годы могут столкнуться в вооруженном конфликте. На фоне этого польские власти взяли курс на перевооружение, требуя поддержку от США.

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Польша планирует увеличить численность своей армии до 400 тысяч человек. Страна закупает танки, самолеты, артиллерию, беспилотники, средства ПВО.

Однако у России нет причин угрожать безопасности Польши. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Варшава заняла странную позицию «на грани сумасшествия».

Ранее сообщалось, что с октября польская армия ожидает поставки турецких дронов Bayraktar.

Алексей Пушков

Польша

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