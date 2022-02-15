Пушков удивился, что власти Украины не отреагировали на перенос посольства США во Львов

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что на Украине, видимо, не чувствуют угрозы возможного «вторжения». Иначе бы власти страны отреагировали на информацию о переносе американского посольства из Киева во Львов. Об этом политик написал в своем Telegram.

Пушков обратил внимание на то, что такое событие, как перенос посольства из Киева во Львов, должно было бы стать одним из основных предметов обсуждения для президента Владимира Зеленского, но украинские власти никак на это не отреагировали.

Сенатор также предположил, что перенос посольства означает и то, что США больше не считают Киев настоящей столицей Украины, и хотят отойти подальше.

«Но в Киеве по этому поводу молчат все — от президента до главы МИД. Словно есть некая договоренность не мешать американцам исполнять свою партию. Ситуация между парадоксом и фарсом», — написал Пушков.

О том, что американское посольство собрались переносить, стало известно из-западных СМИ. Окончательного решения не принято, но активное обсуждение ведется.