Пушков: у Украины нет боевого флота
Алексей Пушков, член Совета Федерации, прокомментировал заявление командующего Военно-морскими силами Украины (ВМС) Алексея Неижпапы о возможном конфликте между его страной и Россией. Сенатор заявил, что у Украины нет боевого флота. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
По словам Пушкова, Неижпапа устраивает провокацию, относиться к его словам серьезно не имеет никакого смысла, так как именно этого украинский командующий и ждет.
«У Украины военного флота, как такового, нет. Главком командует лишь старыми катерами. Но побахвалиться хочется», — написал сенатор на своей странице в Twitter.