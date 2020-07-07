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    07 июля 2020, 09:40

    Пушков: у Украины нет боевого флота

    Анастасия Кременчугская

    Алексей Пушков, член Совета Федерации, прокомментировал заявление командующего Военно-морскими силами Украины (ВМС) Алексея Неижпапы о возможном конфликте между его страной и Россией. Сенатор заявил, что у Украины нет боевого флота. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

    По словам Пушкова, Неижпапа устраивает провокацию, относиться к его словам серьезно не имеет никакого смысла, так как именно этого украинский командующий и ждет.

    «У Украины военного флота, как такового, нет. Главком командует лишь старыми катерами. Но побахвалиться хочется», — написал сенатор на своей странице в Twitter.