Пушков: у Украины нет боевого флота

По словам Пушкова, Неижпапа устраивает провокацию, относиться к его словам серьезно не имеет никакого смысла, так как именно этого украинский командующий и ждет.

«У Украины военного флота, как такового, нет. Главком командует лишь старыми катерами. Но побахвалиться хочется», — написал сенатор на своей странице в Twitter.