Пушков: Трампа начали недолюбливать в Европе

Пушков уверен, что такое отношение связано с угрозами Штатов в адрес «Северного Потока — 2».

«В Германии и особенно в ее политическом классе сильны надежды на победу Байдена на выборах и на возвращение прежних близких отношений с Вашингтоном», — добавил Пушков.

Также, по его словам, Байден обещает немцам, что их надежды оправдаются.