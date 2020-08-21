Пушков: Трампа начали недолюбливать в Европе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале материал швейцарского издания, в котором говорится, что власти Германии назвали президента Америки Дональда Трампа «самой большой угрозой миру». Об этом сообщил портал «Политика сегодня».
Пушков уверен, что такое отношение связано с угрозами Штатов в адрес «Северного Потока — 2».
«В Германии и особенно в ее политическом классе сильны надежды на победу Байдена на выборах и на возвращение прежних близких отношений с Вашингтоном», — добавил Пушков.
Также, по его словам, Байден обещает немцам, что их надежды оправдаются.