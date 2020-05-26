Пушков: США отвлекают внимание от своих проблем с помощью России

Пушков считает, что США не хочет признавать своих проблем, поэтому прикрывается Россией. Например, сенатор написал, что «25% погибших в мире — в США» во время пандемии коронавируса. Одна Соединенные Штаты «скрупулезно подсчитывают умерших в России».

По словам сенатора, 77% взрослых жителей США убеждены, что Трамп мог сделать больше для смягчения последствий пандемии. Вместо того, чтобы вынести вердикт американской системе здравоохранения, в СМИ пишут о жертвах в России.