Пушков: США доказали враждебность к России

Российская делегация снова осталась без виз США Подробнее

Пушков отметил роль Госдепа во главе с Майком Помпео в истории с визами. Сенатор заявил, что Соединенные Штаты продемонстрировали свое истинное отношение к России. Этим инцидентом опровергаются любые заявления американских политиков о желании иметь хорошие отношения с РФ.

«Невыдача виз российским участникам различных международных и общественных мероприятий, которые проходят на территории США, — это не просто акт недружелюбный, а акт враждебный по отношению к тому государству, гражданам которого не выдают визы», — заявил Пушков.