Пушков спрогнозировал поведение Байдена на переговорах с Путиным

Президент США Джо Байден на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным попытается диктовать повестку дня. Такой прогноз дал сенатор Алексей Пушков.

«Байден явно настроен на то, чтобы диктовать повестку дня на саммите. Думаю, этого не произойдет. И Байдену придется услышать ряд вещей, которые он слышать не очень хочет и обсуждать не собирается», - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор посоветовал американскому лидеру обратиться к своему бывшему шефу Бараку Обаме, при котором он был вице-президентом. По словам Пушкова, Байдену необходимо спросить, как это все происходит, потому что «тот знает».

Ранее сенатор прокомментировал намерение главы Вашингтона говорить с президентом России с позиции силы. Он подчеркнул, что в подобном заявлении содержится большой элемент позерства и пропаганды.

Встреча Байдена и Путина должна пройдет 16 июня в Женеве. Стороны планируют обсудить пандемию коронавируса, разоружение, стратегическую стабильность, экологию и конфликты в горячих точках. Площадкой для переговоров станет вилла Ла Гранж.