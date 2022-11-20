Мир 20 ноября 2022, 04:09 Пушков спрогнозировал постоянное соперничество между США и Китаем Сенатор Пушков: соперничество будет главной чертой отношений США и Китая РИА «Новости»

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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал возможность налаживания отношений между Китаем и США. По его мнению, соперничество между двумя странами никуда не денется. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

«К вопросу о фантазийной „Большой сделке“ между США и Китаем: при любых договоренностях жесткое соперничество будет и впредь главной чертой их отношений», — отметил Пушков.

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Глава КНР Си Цзиньпин встретился со своим американским коллегой Джо Байденом на саммите «Большой двадцатки» на Бали. По словам китайского лидера, мир ожидает улучшения отношений между двумя государствами. Си Цзиньпин выразил надежду на совместную работу по восстановлению утраченных связей.

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Резидент Белого дома заявил, что хотел бы найти решение ряда проблем. В их числе он видит борьбу с изменением климата и продовольственного кризиса.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила, что Байден продемонстрировал глобальное лидерство, собрав участников саммита G20 после ракетного инцидента в Польше.