Пушков спрогнозировал наступление демографического кризиса на Украине

Сенатор Алексей Пушков в своем Теlеgrаm-канале написал, что Украину ждет более жесткий демографический кризис, чем в странах Прибалтики, сообщил сайт «Политика сегодня».

Государственный деятель отреагировал на слова украинского бывшего советника министра социальной политики Леонида Лебедева о снижении рождаемости, а также сокращении числа браков и росте случаев домашнего насилия на Украине в прошлом году. Как считает Пушков, эта страна идет по стопам Латвии и Литвы. Здесь расцвет демографии был в период СССР.

По словам Пушкова, через 30 лет эти государства потеряли около трети населения. При этом страны Прибалтики в отличие от Украины долго получали средства от ЕС.