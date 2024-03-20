Мир 20 марта 2024, 08:36 Пушков русской поговоркой оценил решение Франции по украинскому зерну Сенатор Пушков: ситуация с зерном показала отношение властей Франции к Украине Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Читать 360tv в

Франция присоединилась к призывам Польши сократить ввоз зерна с Украины. Это показало, что в вопросе личных интересов страна руководствуется принципом: «дружба дружбой, а табачок врозь». Так прокомментировал ситуацию сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Как интересно: Франция и Польша сейчас — самые активные участники западной антироссийской коалиции», — подчеркнул он.

Реклама

Политик отметил, что Франция и Польша говорили о готовности до победного поддерживать Украину. Но в вопросе зерна выбрали тактику: «дружба дружбой, а табачок врозь». Поэтому ни Франции, ни Польше Украина не нужна. Она интересна только правящим антироссийским элитам этих государств «до определенного предела».

Пушков задался вопросом, как Евросоюз примет Украину в свой состав, если из-за ситуации с зерном в странах ЕС уже «разгорелись страсти».

Недавно Европарламент продлил заморозку пошлин и квот на поставку украинской сельскохозяйственной продукции до лета 2025 года. Но ЕП вправе прибегнуть к экстренным мерам, если ситуация на европейских рынках ухудшится.