Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на требование США о прекращении Россией разработки ракет с ядерным двигателем.

Соответствующее заявление Пушков опубликовал в своем Twitter-аккаунте. Сенатор попросил США не указывать России, что разрабатывать, а что нет.

Он отметил, что Штаты называют российские ракеты «летающим Чернобылем» в то время, как сами заменяют МБР «Минитмен» на новые модели. Пушков поинтересовался, как их следует называть: гуманное оружие или «ангелы с небес». При этом он отметил, что его можно назвать их оружием «Судного дня».

«Они [США] вышли из ДРСМД, выходят из СНВ-3 и работают над усилением и без того мощного ядерного потенциала. Это и есть приближение «Судного дня», — добавил Пушков.

Так российский сенатор ответил на ранее сделанное спецпосланником американского президента по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли заявление о том, что России следует прекратить разработку крылатых ракет с ядерной энергетической установкой, которые спецпосланник назвал «летучими Чернобылями». По его мнению, такое оружие вообще не должно существовать.