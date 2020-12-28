Пушков рассказал, почему США выделили деньги на борьбу с «влиянием РФ»
Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале объяснил, по каким причинам США выделили 290 миллионов рублей на «противодействие влиянию России», информирует «Царьград».
В соответствующем документе власти Штатов указали запрет финансирования деятельности, которая может способствовать достижению «стратегических целей России» и угрожает интересам национальной безопасности.
По мнению Пушкова, подобные действия говорят о «нервозности США по поводу падения собственного влияния». Он добавил, что Штаты уверены в «намерении» России посеять недоверие к демократическим институтам.
«Вторая цель — и вовсе надуманная: Россия не занимается дискредитацией демократических институтов», — подчеркнул сенатор.
Он заметил, что демократы «сильно постарались», раз почти половина американцев не верят итогам голосования на выборах президента.