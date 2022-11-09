Пушков рассказал о двух «невозможностях» Евросоюза | 360°

Мир 09 ноября 2022, 03:33 Пушков рассказал о двух «невозможностях» Евросоюза Сенатор Пушков назвал решение ЕС по лимиту цен на газ одной из «невозможностей» Евросоюза Pxhere

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Евросоюз сейчас столкнулся с рядом «невозможностей», считает российский сенатор Алексей Пушков. Одна из них касается установки потолка цен на газ, написал он в своем Telegram-канале.

«Евросоюз столкнулся с рядом „невозможностей“. Думаю, эти две — невозможность установить потолок цен на газ и невозможность выделить три миллиарда евро Украине — не последние „невозможности“», — заметил Пушков.

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Так российский сенатор прокомментировал материал агентства Reuters о том, что Еврокомиссия предупредила страны Евросоюза о невозможности установить лимит цен на газ в соответствии с требованиями, которые ранее были предъявлены на саммите сообщества.

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Лидеры стран Запада выступили с идеей ввести лимит цен на российские энергоресурсы на саммите G7, который прошел в июне.

В частности, реализацию идеи об ограничении цены на российскую нефть странами «Группы семи» министр энергетики Омана Салем бен Насер аль-Ауфи посчитал затруднительной. По его словам, мера вряд ли окажется эффективной. Более того, он подчеркнул, что страны G7 вводом ценового потолка потенциально допускают наличие «ценового пола».