Пушков рассказал, какой будет внешняя политика США при Байдене

После инаугурации избранный президент Джо Байден начнет проводить политику противостояния России и Китаю. При этом Москву он считает врагом, а Пекин рассматривает в качестве конкурента, заявил сенатор Алексей Пушков.

По словам сенатора, администрация Байдена не видит возможности для разобщения России и Китая. Но такие попытки она будет предпринимать. Пушков ответил, что у США будет разное отношение к двум странам, так как Пекин считается конкурентом, а Москва — врагом. При этом и Россия, и Пекин являются для страны противниками.

«В силу этого США намерены противостоять обоим, но прежде всего — „все более настойчивому Китаю“. При этом в США понимают, что в одиночку им не справиться. Отсюда — идея „глобальной коалиции демократий“ против „авторитарных режимов“ в лице Китая, а также России», — написал сенатов в Telegram.

Он добавил, что подобная коалиция против России уже работает на основе НАТО. Но альянс против Китая еще только предстоит организовать. Пушков считает, что США попытаются распространить свое влияние на страны Азии. Речь идет о Южном Кавказе, Средней Азии и Восточной Европе. Особенно это касается Украины и Белоруссии, находящихся между Россией с Китаем и западным альянсом.

«Все эти регионы становятся зонами соперничества „между двумя типами миропорядка“ — „либерально-демократическим“ и „авторитарным“. Подчеркнем: эта доктрина сочетает задачу острого геополитического соперничества с иделогическим подходом, в соответствии с которым борьба идет между двумя противостоящими моделями современного миропорядка», — пояснил сенатор.

Пушков отметил, что идеологизация геополитического соперничества характерна для «холодной войны». Сейчас она вылилась в конфронтацию между «альянсом демократий» и «альянсом диктатур». Политик заключил, что теперь внешняя политика США будет направлена на срастание агрессивно-либерально и неоконсервативных установок, объединенных желанием восстановить «американскую гегемонию на базе глобального союза сторонников либерального миропорядка».