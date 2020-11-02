Пушков рассказал, что Украина упустила из-за Майдана

Сенатор Алексей Пушков заявил, что у Украины был шанс повысить уровень жизни, но она его «провалила» из-за Евромайдана. Он прокомментировал признание главы комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниила Гетманцева о том, что сделать из Украины Францию не получится при жизни следующего поколения жителей страны, а чтобы догнать Польшу, нужно минимум 40 лет.

«Шанс у Украины на повышение уровня жизни был — в случае развития торгово-экономических связей и с Россией, и с Европой. При такой политике в 2011–2013 годах темпы роста экономики страны были приличные, ВВП приблизился бы к 200 миллиарда долларов. Но был раскручен Майдан, и Украина свой шанс провалила», — сообщил политик в Twitter.

Массовая многомесячная акция протеста в центре Киева прошла на площади Независимости в ноябре 2013 года. Она началась в ответ на приостановку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Ранее политолог Андрей Суздальцев высказался о желании Киева стать членом ЕС и НАТО. Он назвал эту проблему надуманной. Ведь сейчас важно, что у Украины много долгов и она постоянно «балансирует на грани дефолта». По его мнению, Киев рассчитывает на то, что его «особые заслуги» в противостоянии с Москвой как-то помогут выйти из долговой ямы.