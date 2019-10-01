Пушков рассказал, чем грозит отказ Зеленского расследовать «дело Байдена»

Зеленский решил не начинать расследование в отношении Байдена. Заявление украинского президента может обидеть Трампа, который не приказывал Киеву, а просил.

Такое мнение высказал в Twitter сенатор Алексей Пушков, прокомментировав позицию Владимира Зеленского.

Пушков заметил, что украинский лидер сначала пообещал Трампу «разобраться с делом Байдена-младшего». Для этого ему требовался «на 100% свой» прокурор. Теперь Зеленский заявил, что страна не намерена выполнять «приказ из-за границы».

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«Но Трамп ему не приказывал, а просил. Если Зеленский откажет, Трамп обидится», — заключил Алексей Пушков.

Ранее Зеленский дал понять, что его офис не планирует публиковать стенограмму телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Сейчас американские демократы инициировали процедуру импичмента в Палате представителей. Трампа обвинили в попытке вмешаться в грядущие президентские выборы в 2020 году. Бывший вице-президент США Джо Байден является основным конкурентом нынешнего главы государства.