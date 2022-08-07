Пушков раскрыл самый страшный кошмар Евросоюза

Западные страны обеспокоило углубление сотрудничества России и Турции. При этом самым страшным кошмаром для Евросоюза является реальной раскол НАТО. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков.

По словам сенатора, для Запада Турция представляет собой очень ценного члена НАТО. Эта страна держит в своих руках ключи от Ближнего и Среднего Востока.

«Это вызывает большие сомнения о готовности западных стран объявить [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану политическую войну. Можно остаться в накладе. Реальный раскол в НАТО — самый страшный кошмар Брюсселя», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее издание The Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что желание Турции и России углубить сотрудничество в сфере торговли и экономики вызвало беспокойство у стран Запада.

Как отметили собеседники газеты, Евросоюз стал пристальнее следить за турецко-российскими отношениями. При этом входящие в ЕС страны пока официально не обсуждали возможность объявления ограничительных мер против Турции.