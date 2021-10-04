Пушков раскрыл просчет Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили думал, что его возвращение в страну поспособствует победе его партии на выборах. Но политик просчитался, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Расчет Саакашвили на то, что его возвращение и арест дадут мощный толчок его партии „Национальное движение“ на выборах в Грузии, не оправдались: правящая партия „Грузинская мечта“ лидирует с 46,6% голосов», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он предположил, что экс-президент может играть в долгую, создавая альтернативу нынешней власти лишь фактом своего присутствия. При этом сенатор подчеркнул, что такой план является рискованным.

«У него нет тех сотен тысяч сторонников, на которых он рассчитывал. Так что расчет может обернуться просчетом», — заключил Пушков.

Саакашвили задержали в Тбилиси вечером 1 октября. Он является фигурантом нескольких уголовных дел, по двум из которых ему уже вынесли приговор. Сейчас политик находится в тюрьме в Рустави. Он уже объявил голодовку и написал письмо своим сторонникам.