Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
Алексей Пушков, российский сенатор, считает, что Польша намерена втянуть Белоруссию в зону своего влияния. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».
По словам Пушкова, власти Варшавы поставили не тактическую, а стратегическую задачу, и такую политику нельзя изменить дипломатическими протестами.
«Дипломатическими протестами политику Варшавы не изменишь», — заявил сенатор.
Он отметил, что польские власти уже выделили на это средства и усиливают инфраструктуру своего влияния в республике.