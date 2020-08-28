Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии

По словам Пушкова, власти Варшавы поставили не тактическую, а стратегическую задачу, и такую политику нельзя изменить дипломатическими протестами.

«Дипломатическими протестами политику Варшавы не изменишь», — заявил сенатор.

Он отметил, что польские власти уже выделили на это средства и усиливают инфраструктуру своего влияния в республике.