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    28 августа 2020, 13:52

    Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии

    Анастасия Кременчугская

    Алексей Пушков, российский сенатор, считает, что Польша намерена втянуть Белоруссию в зону своего влияния. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».

    По словам Пушкова, власти Варшавы поставили не тактическую, а стратегическую задачу, и такую политику нельзя изменить дипломатическими протестами.

    «Дипломатическими протестами политику Варшавы не изменишь», — заявил сенатор.

    Он отметил, что польские власти уже выделили на это средства и усиливают инфраструктуру своего влияния в республике.

    Новости SMI.FM