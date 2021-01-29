Пушков раскритиковал высказывания украинской делегации в ПАСЕ в адрес России

Депутат Рады Александр Гончаренко начал свое выступление с оскорбительных высказываний в адрес России.

По данным сайта «Утро.ру», Пушков напомнил, что в 2014 году уже была похожая ситуация. Тогда украинский депутат Ирина Геращенко также грубо высказалась о России, а ее коллеги это поддержали.

«Время идет — ничего не меняется. <…> И в эти дни звучат явно неумные выпады — от злости и бессилия перед фактом утверждения полномочий делегации России», — отметил Пушков.