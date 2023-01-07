Мир 07 января 2023, 04:28 Пушков раскритиковал выдвижение генсека НАТО на Нобелевскую премию мира Сенатор Пушков осудил выдвижение генсека НАТО Столтенберга на Нобелевскую премию мира flickr

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Сенатор Совфеда Алексей Пушков раскритиковал в своем Telegram-канале выдвижение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира. Он заявил, что в случае вручения награды Нобелевский комитет окончательно потеряет остатки своего авторитета.

«Вот это ход! То есть генсек вооруженного до зубов, крупнейшего в мире военного блока, бомбившего Ливию, участвовавшего в бесконечной войне США в Афганистане, спровоцировавшего своей политикой предельное обострение украинского кризиса, да еще и допускающий возможность прямого военного конфликта между НАТО и Россией, того глядишь и будет объявлен „хранителем мира“ и главным „голубем планеты“?» — написал российский сенатор.

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Пушков также задался вопросом, это ли и есть то самое воплощение «rules-based world» — «мира, основанного на правилах», который западный альянс хочет навязать всему мировому сообществу.

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На премию генсека Североатлантического альянса выдвинул норвежский депутат Кристиан Тюбринг-Гедде.

Ранее Столтенберг призвал оказать больше военной помощи Украине, отметив, что оружие — это путь к миру. Генсек НАТО также выступил за устранение зависимости от авторитарных режимов, отметив важность «вместе отстаивать свободу и демократию».