Пушков раскритиковал слова сенатора США о нелигитимности голосования

По его словам, США не касаются внутренние дела России. Также сенатор считает, что россияне с их рассуждениями не согласны.

«Слова «я не могу дышать» скоро станут, если уже не стали, подлинным символом Америки. Им бы об этом надо думать, а не происходящее в России комментировать», — заключил Пушков.