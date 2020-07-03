Пушков раскритиковал слова сенатора США о нелигитимности голосования
Сенатор Алексей Пушков считает, что Америка не вправе рассуждать о легитимности прошедшего голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил портал «Политика сегодня» со ссылкой на его Telegram-канал.
По его словам, США не касаются внутренние дела России. Также сенатор считает, что россияне с их рассуждениями не согласны.
«Слова «я не могу дышать» скоро станут, если уже не стали, подлинным символом Америки. Им бы об этом надо думать, а не происходящее в России комментировать», — заключил Пушков.