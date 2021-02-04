Пушков раскритиковал поведение Латвии в отношении России

Его высказывание касается запрета на трансляцию пяти российских телеканалов в стране. Пушков добавил, что после этого Россия точно не станет оказывать помощь Латвии и сохранять транзит грузов через их железные дороги.

«Там уже начали распродавать рельсы и железные дороги на металлолом — за отсутствием загрузки. Скоро начнут распродавать порты», — сказал Пушков.

Также близкое сотрудничество Китая и России вызывает обеспокоенность у министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. Он озвучил свои мысли об этом на встрече глав МИД стран — членов Европейского союза.

По словам Ландсбергиса, партнеры Литвы, особенно США, предупредили мир о растущей мощи Китай. Эта сила «представляет угрозу и в аспекте национальной безопасности через кибернетические вопросы, и через торговые рычаги».

В отчете разведывательных служб Литвы за 2020 год Китай назван одной из угроз государству наряду с Россией.