Пушков раскритиковал Кулебу за слова о гибридном оружии

По его словам, гибридным оружием можно назвать правительство страны, которое не заботится о своих гражданах.

«Гибридным оружием против народа Украины, у которого нет шансов быстро получить вакцину от Ковид-19, является сам Кулеба и ему подобные», — написал Пушков.

Также он считает, что высказывание Кулебы связано с тем, что на Украине никак не могут помочь гражданам во время пандемии коронавируса.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российская вакцина от коронавируса — это «гибридное оружие» против Киева. Он рассказал, что препарат можно получить через систему COVAX. Также можно договориться с государствами, которые зарезервировали большое количество лекарства.

«И есть еще одно гибридное измерение в этой истории — это ситуация с российской вакциной. Мы же понимаем, что, когда речь идет о российской вакцине, то она гибридное оружие России против Украины», — сказал Кулеба.