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    30 декабря 2020, 13:51

    Пушков раскритиковал Кулебу за слова о гибридном оружии

    Дарья Морозова

    Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который назвал российскую вакцину от коронавируса «гибридным оружием» против Украины. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Twitter сенатора.

    По его словам, гибридным оружием можно назвать правительство страны, которое не заботится о своих гражданах.

    «Гибридным оружием против народа Украины, у которого нет шансов быстро получить вакцину от Ковид-19, является сам Кулеба и ему подобные», — написал Пушков.

    Также он считает, что высказывание Кулебы связано с тем, что на Украине никак не могут помочь гражданам во время пандемии коронавируса.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что российская вакцина от коронавируса — это «гибридное оружие» против Киева. Он рассказал, что препарат можно получить через систему COVAX. Также можно договориться с государствами, которые зарезервировали большое количество лекарства.

    «И есть еще одно гибридное измерение в этой истории — это ситуация с российской вакциной. Мы же понимаем, что, когда речь идет о российской вакцине, то она гибридное оружие России против Украины», — сказал Кулеба.