Пушков раскритиковал ЕС за попытки увеличить поставки газа из России

Сенатор Алексей Пушков назвал назвал циничным план Евросоюза попросить Россию об увеличении поставок газа. Об этом сообщила газета «Известия».

По данным сайта kp.ru, Пушков считает политику Евросоюза неправильной.

«Выглядит крайне цинично, учитывая, что одновременно они вводят против России санкции, посыпают угрозами», — заявил он.

Также он призвал и ЕС, и Россию «сделать выводы» из сложившейся ситуации.