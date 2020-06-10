Пушков прокомментировал заявление Румынии об «агрессивном» поведении России

Пушков отметил странность того, что Румыния заметила несуществующую «агрессию» России, а то, что США нападает на другие государства — нет.

«Что-то мы не слышали возмущенный голос Румынии против реальной агрессивности, когда США напали на Ирак и бомбили Ливию. Тут Бухарест поражает слепота: ничего не вижу, ничего не слышу», ― поделился своим мнением сенатор на своей странице в Twitter.