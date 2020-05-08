Пушков прокомментировал заявление Дурова о Кремниевой долине

Сенатор Алексей Пушков не оставил без внимания высказывание создателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова о жизни в США и Кремниевой долине.

Пушков согласился с Дуровым в том, что кроме США есть еще другие конкурентоспособные государства в области IT.

«Что же, уставший гегемон теряет драйв», — написал сенатор в своем Twitter о Соединенных Штатах.

Ранее Дуров прокомментировал фильма Юрия Дудя про долину и перебравшихся туда IТ-специалистов из стран СНГ. Создатель соцсети назвал США полицейским государством, а систему здравоохранения «дорогой и неэффективной».

По его словам, в Штатах в десять раз выше процент заключенных, чем, например, в Германии, Нидерландах, Финляндии.

«Если Вы думаете, что вас это не коснется, я бы не был так уверен: как минимум один из предпринимателей, рекламирующих Долину в фильме, сам пострадал от несправедливых действий правоохранительных органов США и организованной над ним слежки», — подчеркнул он.

Еще одним минусом США Дуров назвал высокие налоги. Кроме того, в Сан-Франциско ограничена культурная жизнь.

По мнению программиста предпринимателя, в стране страдает и среднее образование. Его уровень ниже, чем в других развитых странах. В заключении Дуров заметил, что в 21 веке у американского рынка слабые переспективы. Поэтому переезд в Штаты он сравнил с покупкой актива на пике стоимости.

«США не являются лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса», — резюмировал создатель Telegram.