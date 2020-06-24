Пушков прокомментировал высказывания западных СМИ о параде Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания западных СМИ о том, что парад Победы — это демонстрация военной мощи России. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на его Telegram-канал.
Пушков считает, что «это и откровенный цинизм, и нежелание понять значение этого события для нашей страны, и отторжение нашей решающей роли в победе над нацизмом».
«Демонстрации военной мощи в чистом виде — это американские армады в далеких от США морях. Это захват Ирака, бомбежки Белграда и Триполи», — написал сенатор.