Пушков прокомментировал высказывания западных СМИ о параде Победы

Пушков считает, что «это и откровенный цинизм, и нежелание понять значение этого события для нашей страны, и отторжение нашей решающей роли в победе над нацизмом».

«Демонстрации военной мощи в чистом виде — это американские армады в далеких от США морях. Это захват Ирака, бомбежки Белграда и Триполи», — написал сенатор.